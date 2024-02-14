На главной омской ТЭЦ после декабрьской аварии было выявлено более 300 нарушений. У ТГК-11 есть еще полгода, чтобы их устранить.

На главной омской ТЭЦ после декабрьской аварии было выявлено более 300 нарушений. У ТГК-11 есть еще полгода, чтобы их устранить.

Стали известны сроки устранения нарушений, выявленных ранее на омской ТЭЦ-5. Проверку двух омских ТЭЦ после декабрьской аварии провел Ростехнадзор. Как уже сообщало РИА «Омск-информ» на ТЭЦ, контролируемых АО «ТГК-11», было выявлено более 400 нарушений. Большая их часть (более 300 нарушений) приходится на ТЭЦ-5, где в конце 2023 года и произошла авария.

Как сообщил на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Сыркин, ТГК-11 должна устранить все выявленные нарушения в срок до 12 августа текущего года. Исполнение предписаний проконтролирует Ростехнадзор.