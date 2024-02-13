Прокуроры проверили работу омских ТЭЦ и выяснили, что собственник станций допускает массу нарушений. Их количество исчисляется сотнями.

Прокуроры проверили работу омских ТЭЦ и выяснили, что собственник станций допускает массу нарушений. Их количество исчисляется сотнями.

Омские прокуроры выявили на ТЭЦ города массу нарушений. Об этом сообщается в отчете прокурора города Павла Попова, с которым он намерен выступить перед депутатами горсовета. Поводом для проверки ТЭЦ стала декабрьская авария, из которой омичи сидели без тепла.

Прокуроры выехали на станции и нашли в их работе 418 нарушений. В основном речь идет о нарушениях в области промышленной безопасности.

Также прокуроры проверили работу муниципальной «Тепловой компании», чей долг превысил миллиард рублей. Как оказалось, «Тепловой компании» нужно еще 800 млн для того, чтобы заметить дырявые трубы. В ремонте нуждаются 643 километра тепловых сетей, в замене – 598 км.