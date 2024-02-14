Такие данные озвучили в Центробанке РФ. И поскольку прорыва нет, нужно искать новые подходы к борьбе с онлайн-злоумышленниками.

Такие данные озвучили в Центробанке РФ. И поскольку прорыва нет, нужно искать новые подходы к борьбе с онлайн-злоумышленниками.

Россиянам, пострадавшим от действий кибермошенников, возвращают похищенное, но не такими темпами, как ожидалось. Об этом говорилось на форуме «Кибербезопасность в финансах», стартовавшем сегодня в Екатеринбурге.

– Конечно, мы видим, что увеличилась доля возмещения средств людям, которые пострадали от кибермошенничества. Ну, как она увеличилась, было 4,4 %, стало – 8,7 %. Меньше 10 % средств возмещается людям, то есть эта цифра еще достаточно низкая. Да, увеличилось количество успешно отраженных атак банками, но увеличилось и число успешных атак – почти 1,2 млн операций без согласия клиентов, – цитирует ТАСС председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину.

Глава ЦБ заявила, что долгожданного перелома в борьбе с киберпреступностью не произошло. А раз так, нужны новые подходы к защите граждан от онлайн-мошенников.

Ранее стало известно, что в Омской области за год вернули менее 1 % денег, украденных мошенниками.