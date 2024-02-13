Шансы вернуть деньги, переведенные дистанционным мошенникам, практически нулевые. Раскрывается всего 15 % дистанционных мошенничеств.

Шансы вернуть деньги, переведенные дистанционным мошенникам, практически нулевые. Раскрывается всего 15 % дистанционных мошенничеств.

В Омске в минувшем году в два раза увеличился ущерб, причиненный дистанционными мошенниками жителям города. Как следует из отчета прокуратуры, в 2023 году дистанционные мошенники украли у омичей 1,28 млрд рублей, что в два раза больше показателя 2022 года. При этом омичам вернули лишь 8,9 млн рублей, что составляет менее 1 % от количества похищенных средств.

Всего в городе было совершено 5185 дистанционных преступлений, что на 41 % больше уровня 2022 года. Раскрыто лишь 14,8 % преступлений. То есть удается установить личность лишь каждого седьмого дистанционного мошенника.

Помимо всего прочего, в прошлом году увеличилось и число других преступлений. Так, выросло на 23 % количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, почти на треть выросло количество особо тяжких преступлений (до 2 тысяч), также выросло количество тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. В целом уровень преступности в городе возрос на 6 % – до 15 791 факта.