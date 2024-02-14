Бывшей супруге известного предпринимателя Людмиле Турманидзе стоит приобрести шикарную недвижимость. Иначе туда могут заселить цыган.

Бывшей супруге известного предпринимателя Людмиле Турманидзе стоит приобрести шикарную недвижимость. Иначе туда могут заселить цыган.

Появились детали продажи половины коттеджа за 29,6 млн рублей на улице Кольцевой экс-супруге Левана Турманидзе, Людмиле Турманидзе. Элитная недвижимость в районе городка Водников раньше принадлежала самому предпринимателю. Но была выставлена на продажу из-за общих долгов порядка 500 млн рублей и стартовавшей в связи с этим процедурой банкротства.

По данным источников «Омск-информа», знакомых с ситуацией, это единственное имущество, которое осталось у бизнесмена. Недвижимость, которая была у предпринимателя в Грузии, была распродана им даже под арестом.

Дом Турманидзе перед банкротством подарил жене, но конкурсные управляющие вернули его в конкурсную массу. Тогда предприниматель обратился к двум известным омским юристам, Вячеславу Бадеру и Антону Каребо, чтобы отсудить коттедж.

В результате юридических усилий одна половина дома оказалась в собственности Людмилы Турманидзе, а другая все еще принадлежит Левану Турманидзе.

- Бывшей супруге предложили вторую половину недвижимости, как и полагается в таких случаях по закону. Финансовый управляющий обязан это сделать. Второму собственнику придется согласиться купить половину дома, - пояснил источник «Омск-информа». - Иначе часть шикарного коттеджа Турманидзе приобретут другие юристы и заселят туда, например, цыган. В этом случае можно сказать, что Людмила Турманидзе потеряет это элитное жилье.

Где бывшая жена бизнесмена найдет деньги, уже другой вопрос. К слову, настоящая стоимость элитной недвижимости составляет порядка 85 млн рублей.