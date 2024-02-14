Бывшей супруге известного предпринимателя Людмиле Турманидзе стоит приобрести шикарную недвижимость. Иначе туда могут заселить цыган.
Появились детали продажи половины коттеджа за 29,6 млн рублей на улице Кольцевой экс-супруге Левана Турманидзе, Людмиле Турманидзе. Элитная недвижимость в районе городка Водников раньше принадлежала самому предпринимателю. Но была выставлена на продажу из-за общих долгов порядка 500 млн рублей и стартовавшей в связи с этим процедурой банкротства.
По данным источников «Омск-информа», знакомых с ситуацией, это единственное имущество, которое осталось у бизнесмена. Недвижимость, которая была у предпринимателя в Грузии, была распродана им даже под арестом.
Дом Турманидзе перед банкротством подарил жене, но конкурсные управляющие вернули его в конкурсную массу. Тогда предприниматель обратился к двум известным омским юристам, Вячеславу Бадеру и Антону Каребо, чтобы отсудить коттедж.
В результате юридических усилий одна половина дома оказалась в собственности Людмилы Турманидзе, а другая все еще принадлежит Левану Турманидзе.
- Бывшей супруге предложили вторую половину недвижимости, как и полагается в таких случаях по закону. Финансовый управляющий обязан это сделать. Второму собственнику придется согласиться купить половину дома, - пояснил источник «Омск-информа». - Иначе часть шикарного коттеджа Турманидзе приобретут другие юристы и заселят туда, например, цыган. В этом случае можно сказать, что Людмила Турманидзе потеряет это элитное жилье.
Где бывшая жена бизнесмена найдет деньги, уже другой вопрос. К слову, настоящая стоимость элитной недвижимости составляет порядка 85 млн рублей.