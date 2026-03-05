«Романтичный лексус» омского бизнесмена Турманидзе продают с аукциона

Машина уйдет с молотка за долги.

Фото: torgi.gov.ru

В Омске на рынке арестованного имущества появился примечательный лот. Региональное управление службы судебных приставов выставило на аукцион внедорожник Lexus LX570 2016 года выпуска.

Начальная стоимость японского джипа определена в размере 5,15 млн рублей, а итоги аукциона будут подведены 2 апреля. Согласно сопроводительной документации, ранее иномарка с «блатным» номером «О505СО55» принадлежала некоему Турманидзе Э. В.

Фамилия и инициалы бывшего владельца подходят представителю известной в регионе бизнес-династии – Эдуарду Турманидзе, сыну скандально известного экс-владельца ТК «Летур» Левану Турманидзе.

Отметим, что на окна внедорожника нанесена реклама магазина «Моренго», торгующего романтическими товарами: цветами и клубникой в шоколаде. Торговой точкой владеет индивидуальная предпринимательница Елена Турманидзе.

Напомним, что история банкротства бывшего владельца «Летура» Левана Турманидзе тянется с марта 2017 года. Несмотря на судебные решения, основные кредиторы во главе с банком «Траст» до сих пор не получили причитающиеся им выплаты. В ходе разбирательств финансовые управляющие обнаружили у бизнесмена активы в Грузии, однако эта недвижимость была переоформлена на его дочь и осталась внутри семьи.

Также во время разбирательств выяснилось, что предприниматель обладает двойным гражданством, а его текущее местонахождение остается загадкой. Сейчас Турманидзе официально находится в федеральном розыске: его подозревают в хищении активов банка «Сибэс».

Его сын Эдуард был совладельцем «Летура», а также какое-то время владел трехэтажным семейным особняком возле дендропарка. Однако после признания отца банкротом суд обязал Турманидзе-младшего вернуть дом. После чего объект полностью выкупила бывшая жена главы семьи.

Сейчас сын скандального предпринимателя Эдуард Турманидзе имеет символическую долю в ООО «Летур» (0,9 %), а также является учредителем ООО «Гамма», занимающегося ресторанной деятельностью. Помимо этого, согласно материалам дела Арбитражного суда Омской области, ООО «Лего-инвест», занимающееся арендой и управлением нежилой недвижимостью, намерено обанкротить предпринимателя.