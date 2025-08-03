Десятилетнее путешествие имущества омско-грузинского предпринимателя завершилось в руках родственников.

Зарубежная недвижимость омского бизнесмена Левана Турманидзе вернулась в семью. Речь идет об активах в Грузии, из которой бизнесмен родом.

Еще восемь лет назад, в 2017 году, финансовый управляющий, занимающийся делом банкротящегося Турманидзе, заметил, что в перечне имущества, поданном бизнесменом, слишком мало пунктов. Перечень не учитывал активы в Грузии. в Батуми у Турманидзе насчитали три объекта – четырехкомнатную квартиру с подвальным помещением в одном из домов на улице Константина Гамсахурдиа и земельный участок со складскими помещениями в 1-м тупике Эристави. Предпринимателю запретили совершать какие-либо сделки с этой «недвижкой», сообщают «Коммерческие вести».

В марте 2020 года суд утвердил продажу грузинского имущества Турманидзе в счет погашения долгов перед основными кредиторами в лице ПАО «Национальный банк Траст» и АО «ИТ Банк». Покупателей не нашлось, и было принято решение отдать объекты новому финансовому управляющему, однако сделать это уже было невозможно.

После заказа выписки и перевода ее с грузинского языка выяснилось, что годом ранее право собственности на склад перешло к грузинской компании Provider.ge. а в марте 2020 года квартира и подвал стали собственностью Нури Дзнеладзе, который являетсядиректором компании Grand In­tourist, принадлежащей Турманидзе. Также оказалось, что у предпринимателя в Грузии пять юрлиц: тремя он владел сам, а в двух был соучредителем.

В ноябре 2020 года кредиторы заявили на Турманидзе в полицию, обвинив его в неправомерных действиях при банкротстве, в которое входит сокрытие имущества за границей и незаконное отчуждение его части. Полиция дважды отказывалась возбуждать дело, но кредиторы настояли на своем. В 2021 году дело все же было заведено.

Как позже рассказал бизнесмен, бизнес в Грузии у него отобрали еще в 2014–2015 годах «воры в зако­не и правоохранительные органы Республики Грузия». Захватчики, по словам Турманидзе, заставили безвоз­мездно переоформить отель на других лиц.

После «захвата» бизнеса Турманидзе погряз в долгах перед налоговой службой и контрагентами. Долг перед одним из контрагентов он погасил, расплатившись складом, а с остальными долгами помог давний друг и партнер Нури Дзнеладзе, с которым омский бизнесмен расплатился четырехкомнатной квартирой и подвалом.

К моменту передачи прав на недвижимость истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности. Турманидзе отказался доказывать свою невиновность и в декабре 2021 года согласился прекратить дело по нереабилитирующим основаниям. ИТ-Банк потребовал от полиции компенсации за нарушение сроков уголовного судопроизводства и выиграл, однако размер выплаты оказался символическим.

В этом, 2025-м, году кредиторы решили узнать судьбу недвижимости, которая так в свое время внезапно «ушла» от Турманидзе. По выпискам из грузинского реестра стало понятно, что теперь владельцем объектов является некая Ирина Турманидзе, данные которой совпадают с данными дочери бизнесмена. По заявкам, подан­ным еще в апреле 2022 года, 3 мая 2022 года в собственность был оформлен подвал, а через день в собственности оказалась и квартира. Основанием для перехода права владения послужили догово­ры купли-продажи.

То есть Турманидзе либо провел со своим другом фиктивную сделку, чтобы уйти от продажи грузинской «недвижки», либо семья Турманидзе сама выкупила квартиру. При втором варианте возникает вопрос о действительной платежеспособности обанкротившегося бизнесмена.

Напомним, что это не первый случай попадания бывшей недвижимости бизнесмена обратно в семью. Коттедж Турманидзе на 2-й Кольцевой принадлежал предпринимателю и его бывшей жене поровну. После банкротства экс-супруги настояли на продаже только одной половины, принадлежащей бизнесмену. Ее и выкупила Людмила Турманидзе, ставшая полноправным владельцем коттеджа.