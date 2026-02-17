Скандальному омскому бизнесмену Турманидзе запретили выезжать из России

Омский арбитражный суд запретил Левану Турманидзе, признанному банкротом, выезд за пределы России. Соответствующее ходатайство подал его финансовый управляющий Евгений Борисов, сообщают «Коммерческие вести».
Заседание прошло во вторник, 10 февраля, но ни Турманидзе, ни его представитель не явились, хотя им заранее направили уведомления о дате и месте рассмотрения дела.
В заявлении Борисов отметил, что свободный выезд должника может позволить ему скрыть свои активы, что ущемляет права кредиторов. Судья согласился с доводом и ограничил выезд Турманидзе до завершения или прекращения процедуры банкротства.
Напомним, что бизнесмен был признан банкротом еще в марте 2017 года, но его кредиторы, главным из которых является ПАО «Национальный банк «Траст», до сих пор не получили свои деньги. Финансовые управляющие установили, что у Турманидзе была недвижимость в Грузии, но позже она вернулась в семью. Предприниматель имеет двойное гражданство, а его грузинская недвижимость теперь оформлена на дочь. Сейчас точно не известно, где находится сам Турманидзе. В июле 2025 года его объявили в федеральный розыск по делу о хищении активов банка «Сибэс».