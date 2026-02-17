Скандальному омскому бизнесмену Турманидзе запретили выезжать из России

Ранее он также был объявлен в федеральный розыск.

omskinform.ru

Омский арбитражный суд запретил Левану Турманидзе, признанному банкротом, выезд за пределы России. Соответствующее ходатайство подал его финансовый управляющий Евгений Борисов, сообщают «Коммерческие вести».

Заседание прошло во вторник, 10 февраля, но ни Турманидзе, ни его представитель не явились, хотя им заранее направили уведомления о дате и месте рассмотрения дела.

В заявлении Борисов отметил, что свободный выезд должника может позволить ему скрыть свои активы, что ущемляет права кредиторов. Судья согласился с доводом и ограничил выезд Турманидзе до завершения или прекращения процедуры банкротства.