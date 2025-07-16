Ранее полиция проводила обыски.

Около месяца назад в Омске прошли обыски по адресам, связанным с омским бизнесменом Леваном Турманидзе и членами его семьи. Полицейские не застали Турманидзе по указанным адресам, а его родственники заявили, что не знают о его местонахождении. Вследствие этого Турманидзе был объявлен в федеральный розыск.

Обыски проводились в рамках уголовного дела, открытого еще в июле 2019 года, сообщают «Коммерческие вести».

Бизнесмена разыскивают в связи с исчезновением многомиллионных сумм из активов банка «Сибэс». В 2015 году Турманидзе получил кредит в банке на сумму 86 миллионов рублей, большая часть которого оказалась фиктивной. В апреле 2017 года Центральный банк России отозвал лицензию у АО «Банк Сибэс». Турманидзе предоставил документы, подтверждающие погашение кредитной задолженности 27 апреля 2017 года, однако следственный эксперимент показал невозможность внесения такой суммы наличных за столь короткое время. Из активов банка пропало в общей сложности 152,7 миллиона рублей, и обязанность возмещать потери взяла на себя государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В июле 2015 года было возбуждено уголовное дело о хищении этой суммы, расследование которого позже было приостановлено, но недавно возобновлено.

Связанными с этим делом также являются обвинения в незаконном получении кредита. Турманидзе давал показания, что ему требовалось лишь 20 миллионов рублей, а остальную сумму из активов банка вывел председатель совета директоров Анатолий Притула при содействии Автандила Сариева, который был женат на дочери Турманидзе. Притула и Сариев предстали перед судом, но были освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Напомним, что в сентябре прошлого года был завершена ликвидация ресторана «Летур». Компания была зарегистрирована в 2005 году на супругу предпринимателя Людмилу Турманидзе.

Кроме того, Верховный суд завершил разбирательство, касающееся коттетджа, принадлежащего обанкротившемуся Левану Турманидзе. Суд постановил реализовать долю в собственности на коттедж в счет погашения многомиллионного долга.