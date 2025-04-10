Он получил условный срок.

Центральный районный суд Омска вынес приговор бывшему владельцу коммерческого банка «СИБЭС» и его ранее неоднократно судимому знакомому. Их признали виновными в мошенничестве.

Суд установил, что они договорились похитить 56 млн рублей, незаконно выдавая займы через подконтрольную микрофинансовую организацию. С апреля 2015 года по май 2016 года они убедили четырех знакомых взять в этой микрофинансовой организации несколько кредитов. Полученные денежные средства омичи сразу отдали сообщникам.

Владелец банка и его приятель обещали погасить задолженность. Однако деньгами они распорядились по своему усмотрению.

В итоге суд назначил бывшему владельцу банка 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Его приятель получил 4,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Их обязали также вернуть 56 млн рублей. Суд конфисковал деньги на их счетах, земельные участки, объекты недвижимости и автомобили.