Если Людмила Турманидзе откажется выкупить половину коттеджа, то имущество продадут через торги.

Если Людмила Турманидзе откажется выкупить половину коттеджа, то имущество продадут через торги.

Продолжаются попытки продать коттедж известного омского бизнесмена Левана Турманидзе для того, чтобы выплатить долги кредиторам.

Напомним, что в 2017 году Турманидзе признали банкротом. Тогда же началась распродажа его активов. А вот коттедж, который находится на улице 2-й Кольцевой, пока продать не могут.

Ранее его пытались продать на торгах за 85 млн рублей. Теперь бывшей супруге бизнесмена Людмиле Турманидзе предложили выкупить половину коттеджа за 29,6 млн рублей, сообщает «НГС55».

Если в течение месяца она не решит выкупить половину дома, площадь которого 646 кв. м, то имущество выставят на торги для продажи. Ранее Леван Турманидзе подарил коттедж сыну, но арбитражный суд признал эту сделку незаконной.