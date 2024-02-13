Омск-Информ
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·Происшествия

Этим изображением и подписью к нему он пытался подорвать авторитет армии России.
Жителя поселка Таврическое оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как соообщает Таврический районный суд, мужчина разместил в интернете изображение с неподобающей подписью.
Отметим, что в суде сельчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Постановление о наказании пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.
Ранее за дискредитацию армии оштрафовали жителя Тары. Он оставил в соцсети комментарий, в котором осудил специальную военную операцию.
·Происшествия

Этим изображением и подписью к нему он пытался подорвать авторитет армии России.
Жителя поселка Таврическое оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Как соообщает Таврический районный суд, мужчина разместил в интернете изображение с неподобающей подписью.
Отметим, что в суде сельчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Постановление о наказании пока не вступило в законную силу, его могут обжаловать.
Ранее за дискредитацию армии оштрафовали жителя Тары. Он оставил в соцсети комментарий, в котором осудил специальную военную операцию.