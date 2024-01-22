Мужчина негативно высказался о проведении специальной военной операции и о командовании ВС РФ.

Мужчина негативно высказался о проведении специальной военной операции и о командовании ВС РФ.

Тарский городской суд рассмотрел дело местного жителя, который обвинялся в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

В суде установлено, что мужчина разместил комментарии в социальной сети «Одноклассники» в группе «Тара360». В тексте он негативно высказался о проведении специальной военной операции и о командовании ВС РФ. При этом после начала разбирательств мужчина заверил, что не хотел дискредитировать военных.

– Согласно выводам лингвистической экспертизы, его высказывания в тексте сообщений содержат негативную оценку действий командования ВС РФ, связанную с характеристикой специальной военной операции, при этом не имеется высказываний, выражающих побуждения к совершению каких-либо действий с использованием Вооруженных сил Российской Федерации или в их отношении, – отметили в пресс-службе суда.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.