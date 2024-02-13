Отопление и горячая вода в домах жителей многоэтажки на улице Дмитриева, 3, появились ближе к ночи. Сутки в квартирах стояла лютая стужа.

Отопление и горячая вода в домах жителей многоэтажки на улице Дмитриева, 3, появились ближе к ночи. Сутки в квартирах стояла лютая стужа.

В истории с отсутствием горячей воды и отопления в –20 градусов в доме на Левобережье наметился позитивный сдвиг. Обозреватель «Омск-информа» накануне побывал в многоэтажке на Дмитриева, 3, и выяснил новые подробности.

По словам жителя дома Максима Зименко, в его квартире на первом этаже царит лютая стужа.

– Не знаю, батареи холодные, а горячей воды до сих пор нет, – сказал Максим Зименко.

Зато другая жительница, Ирина Артемовна, сообщила, что отопление потихоньку начало поступать в квартиру.

– Вода еще холодная бежит, а вот батареи начали греться. Начали снимать с дочерью теплые вещи. До этого ходили едва не в пуховиках. Звонили днем в управляющую компанию «Агора», там сказали, что был какой-то порыв на улице Ватутина и аварию долго устраняли, – пояснила жительница.

Как оказалось, проблемы с коммунальными благами возникли еще в воскресенье. Таким образом, жильцы многоэтажки просидели без теплой воды и отопления около суток.