Сразу в двух многоэтажках Левобережья возникли проблемы с горячей водой и отоплением. Оказалось, что возникла авария на теплосетях.

Сразу в двух многоэтажках Левобережья возникли проблемы с горячей водой и отоплением. Оказалось, что возникла авария на теплосетях.

В Омске жители многоэтажки по улице Дмитриева пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды. По их словам, соответствующие инстанции никак не реагируют. Информация об этом появилась в социальных сетях.

– Дмитриева, 3, все выходные нет отопления и горячей воды. Звонили везде. Управляющая компания «Агора» говорит, причины устранены, а утром из дома не выйти. Звонили в администрацию, там четкого ответа нет даже, – написал автор поста.

Кроме того, проблема с теплоснабжение и водой возникла и на улице Лукашевича. Местные жители рассказали, что такая ситуация происходит уже второй раз за месяц.

– Скажите, пожалуйста, как спасаться людям с маленькими детьми, дома в пуховиках ходить? Почему в соцсетях нет никакой информации, почему нет предупреждений? Куда смотрят те, кто выше? Вам тепло? Я за вас рада. Убедительная просьба хотя бы предупреждать об отключении, – негодует в социальных сетях омичка Виктория Куркотова.

Оказалось, что на тепловых сетях по улице Ватутина возникла аварийная ситуация. Об этом заверили в мэрии города. Как сообщили в ведомстве, вчера, 11 февраля, из работы был выведен трубопровод. Это привело к тому, что сразу в нескольких многоэтажках отключили отопление. Сейчас работы находятся в завершающей стадии, и уже в ближайшее время все проблемы устранят.