Многоэтажные дома возведут на «Телевизионке» и на улице Нейбута. Земли освободились после снова аварийных построек.

Многоэтажные дома возведут «Телевизионке» и на улице Нейбута. Земли освободились после снова аварийных построек.

В распоряжение «Омск-информа» попал перечень использования земельных участков, пустующих после сноса ветхих и аварийных домов.

Согласно документу, на трех наделах планируется возвести жилье для сотрудников оборонных предприятий.

В частности, это два участка на улице Лагоды и Ушинского площадью 24 и 43 «сотки». Согласно виду разрешенного использования, эти земли предназначены под малоэтажную застройку. Эти площади расположены на «Телевизионке».

Третий земельный надел на улице Нейбута, в границах улиц 21-й и 20-й Линий, недалеко от Оми. Он также образовался в результате сноса ветхого жилья и имеет площадь 91 «сотку». И этот объект предназначен под малоэтажную застройку.

Ранее министр промышленности и цифрового развития Андрей Посаженников анонсировал строительство домов для работников оборонно-промышленных предприятий на улице Нейбута.