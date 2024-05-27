Агрегаты способны заменить импортные аналоги в таких высокотехнологичных сферах, как создание электронной компонентной базы и ракетостроение.

Агрегаты способны заменить импортные аналоги в таких высокотехнологичных сферах, как создание электронной компонентной базы и ракетостроение.

В середине мая на официальном сайте российского Фонда развития промышленности появилась информация о том, что научно-технический комплекс «Криогенная техника» запустил в Омске первое отечественное серийное производство вакуумных криогенных насосов.

– Предприятие и ранее было единственным производителем таких насосов в России, но изготавливало их в рамках отдельных заказов, занимая около 5 % отечественного рынка. Остальные 95 % приходились на импорт, в основном из Германии, США, Японии и Южной Кореи, – сказано в сообщении фонда.

Подробности выпуска омским предприятием нового оборудования РИА «Омск-информ» рассказал заместитель генерального директора АО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» Антон Громов.

Космические перспективы

– Основная деятельность нашего предприятия связана с выпуском климатического оборудования для военной и специальной техники, но сейчас мы формируем производственный участок для выпуска гражданской продукции. Вакуумные криогенные насосы станут для него приоритетом. Официально в документах они называются так – насосы вакуумные криогенные (НВК). Предназначены НВК для создания сверхвысокого вакуума (1х10-8Па). Они способны откачать все компоненты воздуха, включая гелий и водород, и не вносят в откачанный воздух органических загрязнений. Это важнейшее условие для существования нескольких наукоемких и высокотехнолигичных отраслей промышленности. Например, НВК используются в технологических процессах по производству микроэлектроники. При изготовлении процессоров надо полностью убрать любой газ, а в особенности кислород. Когда речь идет о транзисторах размером в пару десятков нанометров – любая, даже самая маленькая частичка пыли может испортить тысячи компонентов микросхемы. Наши же насосы позволяют создать глубокий чистый вакуум и обеспечить необходимую степень чистоты.

Вообще вакуумная технология сегодня много где используется. Некоторые важные новые области научных изысканий, такие как анализ полимеров и каталитические исследования, требуют вакуума для аналитических инструментов. Также активно вакуумные насосы применяются в металлургии, медицине и даже в сфере экологии.

– Одним из партнеров НТК является «Роскосмос». Можете рассказать подробнее, как и для чего специалисты агентства используют омское оборудование?

– Например, наши насосы используются в системах имитации космического пространства космодрома «Восточный». Имитация космического пространства – это ключевой этап проектирования и подготовки объектов для запуска на околоземную орбиту и к другим небесным телам. Поскольку естественное воспроизведение условий космоса на Земле невозможно из-за наличия у планеты атмосферы, с этой задачей призваны справляться особые устройства, которые создают внутри замкнутого объема среду, по своим свойствам не отличающуюся от космического вакуума.

– И такие важные отрасли отечественной промышленности полностью зависели от импорта?

– Получается, так. «Криогенная техника», конечно, тоже выпускала НВК, но объем их производства был невелик – до 5 штук в год. Для нас это считалось продукцией второстепенной. Предприятие военное, а насосы формально являются продукцией гражданского направления. Да, честно говоря, и спроса на нашу продукцию особого не было, поскольку импорт был доступен. Начиная с 2014-го, и особенно после 2022 года, и введения странами Запада антироссийских экономических санкций ниша расчистилась, и мы соответственно отреагировали. Первым шагом стала модернизация и переоснащение производства. Параллельно мы провели мероприятия по снижению себестоимости продукции, ведь ее цена должна оставаться рыночной. Мы намерены честно и по всем параметрам, включая ценовой, конкурировать с зарубежными аналогами.

– И сколько в итоге стал стоить омский криогенный насос?

– Надо понимать, что речь идет не о какой-то одной модели насоса, а о целом типоряде, в котором сегодня 9 позиций. Довольно востребованные и выпускаемые серийно насосы с диаметром условного прохода до 400 мм стоят порядка 3 млн рублей за штуку. Более габаритное оборудование, используемое, например, в камерах имитации космического пространства, стоит дороже.

Развитие советских наработок

В руководстве «Криогенной техники» подчеркнули, что достаточно оперативно развернуть в Омске серийное производство НВК удалось благодаря льготному займу Фонда развития промышленности в размере 70 млн рублей. Общие инвестиции в проект составили 140 млн рублей. Большим преимуществом предприятия стало то, что здесь удалось сохранить костяк опытного коллектива и объявлять срочный массовый набор специалистов на новое производство объявлять не пришлось.

– Штучное производство криогенных насосов мы начали еще в советское время, и конструкция агрегатов оказалась чрезвычайно удачной. Они получились настолько надежными и ремонтопригодными, что у эксплуатантов просто не было никакой нужды покупать новый насос. Достаточно было время от времени чинить старый, для чего порой приходилось отправлять его в Омск. Вот за счет таких заказов во многом удалось сохранить костяк коллектива, а когда потребовалось, эти специалисты развернули уже серийное производство НВК, – рассказал начальник отдела криовакуумного оборудования НТК «Криогенная техника» Владимир Абоскалов. – Однако нельзя сказать, что сегодня мы просто используем старые советские наработки. Идет определенное развитие. Допустим, долгое время мы только мечтали о собственном производстве компрессоров, которые ставятся в вакуумные криогенные насосы. Сейчас выпуск спиральных компрессоров является частью обычной повседневной работы предприятия.

Он добавил, что на предприятии выпуск высокотехнологичной гражданской продукции, к которой относится НВК, предпочитают не называть конверсией:

– Нам, оборонщикам, это слово не нравится, поскольку ассоциируется с перестроечной идеей выпуска сковородок и граблей на оборудовании, предназначенном для военной техники. В итоге страна чуть было не осталась и без собственных сковородок, и без оружия. В случае криогенных насосов, для выпуска которых требуется высочайшая квалификация, речь идет о расширении ассортимента привычной продукции и выводе ее на новые рынки сбыта. Следовательно, уместнее будет употребить понятие «диверсификация».

Доля вакуумных криогенных насосов в общем объеме продукции омского предприятия составит порядка 15 %. «Криогенная техника» планирует ежегодно производить до 100 насосов, закрыв, таким образом, половину потребностей всего российского рынка.

Вакуума много не бывает

В АО НТК «Криогенная техника» не собираются останавливаться на освоении условно гражданского рынка и прорабатывают планы для дальнейшей диверсификации производства. В частности специалистами рассматриваются варианты выпуска так называемой форвакуумной техники. Речь идет о насосах для создания низкого вакуума (от 101 315 Па до 1 Па). Идет работа над расширением линейки компрессорных установок. Спрос на подобную технику есть всегда, а поступление ее из-за рубежа теперь ограничено. Омские производственники готовы заполнить освобождающиеся ниши, но для этого им придется решать острый кадровый вопрос.

– В целях подготовки специалистов мы очень тесно сотрудничаем с ОмГТУ. На территории НТК «Криогенная техника» организована базовая кафедра технического университета, которая готовит инженерно-технический персонал по направлениям нашей деятельности. Также ОмГТУ осуществляет целевое обучение на кафедре «Холодильная и компрессорная техника и технология», – сообщил Антон Громов. – С ОмГТУ у нас создан совместный научно-технический совет, на котором мы, в частности, рассматриваем работы, представленные сотрудниками кафедры на соискание ученых степеней. Кроме того, студенты политеха регулярно проходят у нас производственную практику, а по окончании вуза многие приходят устраиваться к нам работать. По схожей схеме сотрудничаем с Омским авиационным колледжем имени Н. Е. Жуковского.

Профориентационная работа распространяется и на школьников, для которых периодически проводятся экскурсии по предприятию. Простые эксперименты с криогенными жидкостями, например с жидким воздухом, производят на подростков неизгладимое впечатление, и многие заявляют, что хотели бы связать свою будущую карьеру со сферой экстремально низких температур.