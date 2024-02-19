Сейчас на предприятиях ОПК не хватает свыше 1,5 тыс. человек. Требуются слесари, инженеры и токари.

Сейчас на предприятиях ОПК не хватает свыше 1,5 тыс. человек. Требуются слесари, инженеры и токари.

В Омске состоялась очередная ярмарка вакансий. На этот раз ключевым работодателем стало АО «Сибирские приборы и системы».

Как рассказали в пресс-службе регионального Минтруда, на предприятии востребованы такие профессии, как заточник, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник, фрезеровщик, контролер станочных и слесарных работ и шлифовщик. Кроме того, требуются инженеры, которым готовы платить от 55 тыс. рублей. От кандидата необходимо высшее образование по специальностям «промышленная электроника», «радиотехника» или «программирование».

Отметим, что по данным Минтруда, сейчас на предприятиях омского оборонно-промышленного комплекса не хватает свыше 1,5 тыс. человек.