По словам губернатора, за два года омские предприятия увеличили в 1,5 раза численность работников и в 2,5 раза – выпуск продукции.

По словам губернатора, за два года омские предприятия увеличили в 1,5 раза численность работников и в 2,5 раза – выпуск продукции.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, какие шаги регион предпринимает для обеспечения технологического суверенитета страны. Сделал он это в рамках петербургского международного экономического форума.

По словам Хоценко, в годы Великой Отечественной войны в Омской области было собрано почти 4 тыс. самолетов, изготовлено 15 тыс. моторов для фронтовой авиации, около 7 тыс. танков Т-34, более миллиона корпусов артиллерийских снарядов и 300 тыс. корпусов снарядов для «Катюши». Омск единственный в стране производил аппараты радиоуправления для морских мин и торпед. В послевоенные годы омичи участвовали в формировании «ракетного щита», производили легендарные «летающие» танки Т-80 и продукцию для освоения космоса.

– За два года омские предприятия в 1,5 раза увеличили численность работников и в 2,5 раза – выпуск продукции. В регионе активно создаются промышленные кластеры, оформляются кооперационные цепочки, обеспечивающие выпуск импортозамещающей продукции, – отметил Хоценко.

Этот инструмент промышленной политики позволяет привлечь дополнительные ресурсы в регион для создания новых производств в целях технологического суверенитета. Уже создано 10 промышленных кластеров, еще два на подходе.