Омск-Информ
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·Промышленность

Министр промышленности Омской области Андрей Посаженников анонсировал строительство первой очереди жилья на улице Нейбута.

На сегодняшней пресс-конференции министр промышленности и научно-технического развития Андрей Посаженников рассказал об итогах встречи с экс-губернатором, ныне директором по персоналу концерна «Уралвагонзавод» Александром Бурковым. Ранее сообщалось, что на площадке Омсктрансмаша стороны обсуждали вопросы жилья для сотрудников оборонных предприятий.

Министр, отвечая на вопрос «Омск-информа», назвал цифры потребности в квартирах.

– Мы проводили совместное совещание по обеспечению доступным жильем сотрудников ОПК. В августе губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее соглашение с Промсвязьбанком и концерном «Уралвагонзавод», – отметил Посаженников. – У нас только по двум мероприятиям требуется порядка 1,5 тысячи квартир. В целом по предприятиям требуется порядка 6 тысяч квартир.

По словам главы Минпрома, первые дома начнут возводить уже в этом году.

– Первые 300 квартир на улице Нейбута начнут строить в 2024 году. Как заявляет Промсвязьбанк, жилье будет стоить ниже рынка  на 15–20 %, – подчеркнул он.

Министр промышленности добавил, что это строительство станет хорошим заделом для программы обеспечения жильем работников «оборонки».

9278Елена Ляхова
·Промышленность

Министр промышленности Омской области Андрей Посаженников анонсировал строительство первой очереди жилья на улице Нейбута.

На сегодняшней пресс-конференции министр промышленности и научно-технического развития Андрей Посаженников рассказал об итогах встречи с экс-губернатором, ныне директором по персоналу концерна «Уралвагонзавод» Александром Бурковым. Ранее сообщалось, что на площадке Омсктрансмаша стороны обсуждали вопросы жилья для сотрудников оборонных предприятий.

Министр, отвечая на вопрос «Омск-информа», назвал цифры потребности в квартирах.

– Мы проводили совместное совещание по обеспечению доступным жильем сотрудников ОПК. В августе губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее соглашение с Промсвязьбанком и концерном «Уралвагонзавод», – отметил Посаженников. – У нас только по двум мероприятиям требуется порядка 1,5 тысячи квартир. В целом по предприятиям требуется порядка 6 тысяч квартир.

По словам главы Минпрома, первые дома начнут возводить уже в этом году.

– Первые 300 квартир на улице Нейбута начнут строить в 2024 году. Как заявляет Промсвязьбанк, жилье будет стоить ниже рынка  на 15–20 %, – подчеркнул он.

Министр промышленности добавил, что это строительство станет хорошим заделом для программы обеспечения жильем работников «оборонки».

9278Елена Ляхова