Министр промышленности Омской области Андрей Посаженников анонсировал строительство первой очереди жилья на улице Нейбута.
На сегодняшней пресс-конференции министр промышленности и научно-технического развития Андрей Посаженников рассказал об итогах встречи с экс-губернатором, ныне директором по персоналу концерна «Уралвагонзавод» Александром Бурковым. Ранее сообщалось, что на площадке Омсктрансмаша стороны обсуждали вопросы жилья для сотрудников оборонных предприятий.
Министр, отвечая на вопрос «Омск-информа», назвал цифры потребности в квартирах.
– Мы проводили совместное совещание по обеспечению доступным жильем сотрудников ОПК. В августе губернатор Виталий Хоценко подписал соответствующее соглашение с Промсвязьбанком и концерном «Уралвагонзавод», – отметил Посаженников. – У нас только по двум мероприятиям требуется порядка 1,5 тысячи квартир. В целом по предприятиям требуется порядка 6 тысяч квартир.
По словам главы Минпрома, первые дома начнут возводить уже в этом году.
– Первые 300 квартир на улице Нейбута начнут строить в 2024 году. Как заявляет Промсвязьбанк, жилье будет стоить ниже рынка на 15–20 %, – подчеркнул он.
Министр промышленности добавил, что это строительство станет хорошим заделом для программы обеспечения жильем работников «оборонки».