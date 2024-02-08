КХЛ решила не наказывать нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой прием в матче против СКА.

КХЛ решила не наказывать нападающего омского «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой прием в матче против СКА.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ решил не наказывать нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина за силовой прием против форварда петербургского СКА Сергея Толчинского. Об этом сообщили на сайте КХЛ.

– На основании представленных материалов принято решение не накладывать на Холодилина санкции, предусмотренные статьей 28 дисциплинарного регламента КХЛ, – говорится в сообщении.

Напомним, что матч прошел во вторник, 6 февраля, на «G-Drive Арене» и завершился со счетом 9:5 в пользу «ястребов». В конце второго периода Холодилин провел силовой прием против Толчинского. В результате тот получил повреждение, ударившись о борт. После этого нападающий «армейцев» Алекс Гальченюк вызвал омича на драку, но проиграл поединок.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча заявил, что Толчинского специально «убивали». Вчера, 7 февраля, стало известно, что СКА попросил судейский департамент КХЛ внимательно изучить эпизод с силовым приемом Холодилина.