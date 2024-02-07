По мнению бывшего хоккейного арбитра Александра Зайцева, нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина должны были удалить, но злого умысла в его действиях не было.

По мнению бывшего хоккейного арбитра Александра Зайцева, нападающего «Авангарда» Никиту Холодилина должны были удалить, но злого умысла в его действиях не было.

Бывший хоккейный судья Александр Зайцев прокомментировал вчерашний эпизод матча «Авангард» – СКА с силовым приемом нападающего омской команды Никиты Холодилина.

Напомним, что в конце второго периода Холодилин жестко впечатал в борт форварда СКА Сергея Толчинкого, который еще в прошлом сезоне играл за «Авангард». Удаления за этот силовой прием не последовало, но Толчинский получил травму и с большим трудом покинул лед, отправившись сразу в раздевалку. А Холодилин после этого подрался с нападающим СКА Алексом Гальченюком, который поехал защищать партнера по команде.

Главный тренер питерской команды Роман Ротенберг после матча заявил, что указание «убивать» Толчинского давал лично наставник «Авангарда» Михаил Кравец. В свою очередь, Кравец назвал это заявление оскорбительной неправдой.

– Само по себе столкновение является нарушеним правил. Толчинский отдал шайбу, отключился от игры, и в этот момент ему врезаются в спину. Это чистый толчок на борт, – приводит слова Александра Зайцева ТАСС. – Учитывая, что после столкновения игрок СКА не смог продолжить матч, в случае удаления это был бы большой штраф. Тут упущение судьи, который был на противоположной стороне, поскольку арбитр у борта этого не видел, так как ему обзор перекрывал игрок. Второй главный должен был это увидеть, но не подстраховал. Учитывая сам факт, когда игрок вынужденно уходит в раздевалку, судьи должны были провести оперативно летучку и проконсультироваться. Методическая ошибка второго главного арбитра.

Опытный судья не согласился с заявлением Ротенберга о том, что Толчинского специально «убивали», назвав эту ситуацию обычным стыком. По мнению Зайцева, «убивать» могли в углу, когда «один игрок зажимает, а второй бьет».