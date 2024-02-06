После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг обвинил своего коллегу Михаила Кравца в том, что он отдает своим игрокам указание бить в голову соперника.

После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг обвинил своего коллегу Михаила Кравца в том, что он отдает своим игрокам указание бить в голову соперника.

После унизительного поражения от «Авангарда» со счетом 5:9 главный тренер «СКА» Роман Ротенберг решил оправдаться тем, что одного из лидеров команды Сергея Толчинского якобы «убивали» на льды по указанию наставника «Авангарда» Михаила Кравца.

Напомним, что во втором периоде нападающий «Авангарда» Никита Холодилин провел жесткий силовой прием против Толчинского, в результате чего форвард СКА сразу же ушел в раздевалку и на льду не появлялся.

- Тот момент, когда Сережу Толчинского хотели «убить» на льду, надо разобрать. Потому что не первый раз так происходит. Я видел, что Лукоянова (нападающего «Ак Барса» Артема Лукоянова, - прим ред.) хотели также прибить. Надо разобраться, зачем эти вещи нужны. Это все разберут профессионалы. Мы в них верим. Грязь в хоккее нам не нужна. Потеряем и спонсоров, и болельщиков. Мы Михаила Кравца очень хорошо знаем. Он такие указания давал, когда работал в СКА и в «Сочи». Но это неправильно. Нужно играть в хоккей. Зачем своих игроков заставлять бить в голову, идти на какие-то грязные приемы? Это нам не нужно, - не уставал повторять Ротенберг.

Михаил Кравец посчитал слова своего коллеги оскорблением в его адрес.

- Мне не очень приятно это обсуждать. Для меня заставлять какого-то игрока кем-то подраться, кого-то «убить», такого не было. Я никогда не терпел подлость. Я не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Это чистая неправда, она оскорбительная. Я тоже главный тренер. Нужно уважать своего соперника несмотря на то, что ты ему проиграл. Если он так решил, это его личное мнение, - заявил Кравец.

Главный тренер «Авангарда» назвал ситуацию с силовым приемом Холодилина игровой, так как никакого удаление за этот силовой прием не было.