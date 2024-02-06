Интереснейший матч между принципиальными соперниками ознаменовался 14-ю заброшенными шайбами, жесткими силовыми приемами и следовавшими за ними драками.

Интереснейший матч между принципиальными соперниками ознаменовался 14-ю заброшенными шайбами, жесткими силовыми приемами и следовавшими за ними драками.

Сегодня на «G-Drive Арене» состоялся один из самых ожидаемых матчей этого сезона. «Авангард» принимал питерский СКА, в составе которого на лед вышли Арсений Грицюк, Сергей Толчинский и Павел Дедунов.

Именно Грицюк открыл счет в самом начале матча, огорчив своего друга Андрея Мишурова. Болельщики встретили объявление автора гола всеобщим неодобрительным гулом.

Затем случился справедливо отмененный гол «Авангарда», так как шайба не пересекла линию ворот. А потом произошла и драка. Знатный грубиян СКА Иван Зинченко жестко встретил Райана Спунера. Канадец отлетел на борт и упал, а Рид Буше догнал Зинченко и предложил подраться. Сначала сработал эффект неожиданности от Рида, но затем Иван провел тэйкдаун и повалил приемом из ММА легионера «Авангарда» на лед. Буше дали четыре минуты штрафа, а его оппоненту – две.

А уже в равных составах случился гол трех Иванов. Иван Николишин отдал за ворота на Ивана Телегина, который снабдил пасом Ивана Игумнова. А под конец первого периода Игорь Мартынов совершил проход к воротам соперника и вывел «Авангард» вперед.

Вторая двадцатиминутка началась с заброшенной шайбы Томаша Юрчо, который буквально прошил голкипера СКА Никиту Серебрякова. После этой шайбы Серебряков отправился на скамейку запасных. Казалось, «Авангард» контролировал игру, но под конец второго периода армейцы с Невы в игру вернулись. Сначала Марат Хайруллин буквально с пятачка пробил Мишуррова. А затем с передачи Хайруллина счет сравнял Василий Глотов. Между этими шайбами СКА произошла еще одна драка. На этот раз Никита Холодилин жестко впечатал в борт бывшего партнера по команде Толчинского. За Сергея вступился Алекс Гальченюк. В этом сражении Холодилин остался на льду, а его соперник упал. А вот Сергей Толчинский после силового приема поехал в раздевалку.

А третий период стал настоящим кошмаром для СКА. Уже на 4-й минуте Рид Буше завершил затяжную атаку «Авангарда» броском в угол ворот, который оказался пустым. Затем он же реализовал большинство и отправил на скамейку запасных и второго вратаря армейцев Павла Мойсевича. В «калитку» вернулся Серебряков, который тут же пропустил нелепый гол после сверхдальнего и несильного броска Игумнова. Седьмую шайбу «Авангарда» забросил Иван Николишин, но в этот момент ворота СКА были пустыми, так как тренеры армейской команды за 7 минут до конца матча при игре в большинстве решили поменять голкипера на шестого полевого игрока.

Но «Авангард» вместе со своими болельщиками рано порадовался. «Ястребы» умудрились пропустить две шайбы подряд после бросков Павла Дедунова и Степана Фальковского. Но эти шайбы не помогли.

«Авангард» ответил третьей заброшенной шайбой Рида Буше, который вновь реализовал большинство. В этот момент на лед полетели кепки болельщиков, которые таким образом отпраздновали хет-трик лучшего снайпера «Авангарда». Но и это не все. Победную точку поставил Марк Верба броском в пустые ворота.

«Авангард» победил в невероятном матче со счетом 9:5 и теперь ждет в гости московский «Спартак». Ну а сегодняшнюю игру болельщики запомнят надолго.