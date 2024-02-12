После силового приема Никиты Холодилина форвард СКА получил пару выходных, а уже вчера забросил две шайбы.

После силового приема Никиты Холодилина форвард СКА получил пару выходных, а уже вчера забросил две шайбы.

Нападающий СКА Сергей Толчинский дал первый комментарий после памятного матча с «Авангардом», где получил силовой прием от форварда омской команды Никиты Холодилина.

Напомним, что после силового приема молодого омского нападающего Толчинский не смог продолжить игру. После матча главный тренер СКА Роман Ротенберг сказал, что его хоккеиста «убивали» специально по указанию наставника «Авангарда» Михаила Кравца.

Вчера же Толчинский впервые вышел на лед после матча с «Авангардом» и забросил 2 шайбы в ворота ХК «Сочи».

– Сейчас чувствую себя нормально, – заявил Толчинский «Чемпионату». – Первые дни, конечно, самочувствие не очень было. Голова болела прилично. Когда меня ударили, сначала показалось, что болит все тело. Не так сильно голова болела даже – и грудь болела, и дыхание сбилось. На следующий день уже голова побаливала, два дня пролежал в кровати потом, восстанавливался. Может, даже и хорошо, что меня ударили – я получил пару выходных, восстановился, сегодня был полон сил.

Также нападающий дал понять, что не считает силовой прием Никиты Холодилина чистым, так как, по его мнению, был удар в спину.

– Не думаю, что Холодилин сделал это специально. Он после игры написал мне и извинился, мы поговорили, все нормально. Мне кажется, это просто опасно. Опасен сам момент удара в спину. Не знаю, момент вроде разбирали на разных передачах. Но для меня это спорный момент, – заявил хоккеист.

Напомним, что предыдущие три сезона Сергей Толчинский провел в составе «Авангарда».