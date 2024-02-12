После открытия новой арены в Санкт-Петербурге, именно ее считают лучшей в России. С этим согласен и бывший нападающий «Авангарда».

После открытия новой арены в Санкт-Петербурге, именно ее считают лучшей в России. С этим согласен и бывший нападающий «Авангарда».

Вчера в Санкт-Петербурге прошел первый матч КХЛ на новой «СКА-Арене». Она вмещает 21 тыс. зрителей. Те, кто был там, теперь называют именно эту арену лучшей в стране, хотя последний год таковой считалась «G-Drive-Арена» в Омске.

Согласен с тем, что питерская арена стала лучшей в стране и нападающий СКА Сергей Толчинский, который до этого играл за «Авангард».

– Я сейчас отыграл тут и скажу, что в Питере реально лучшая арена, на которой я когда-либо играл. В Омске тоже великолепная арена, здорово построена, отличная атмосфера. Но здесь арена в два раза больше – там 12 тысяч, здесь – 21. Это уже другой уровень. Масштаб просто впечатляет, это реальный кайф, – заявил Толчинский «Чемпионату».

Добавим, что на вчерашнем матче СКА против ХК «Сочи» на новой арене присутствовал 21 481 зритель. Это новый мировой рекорд для крытых дворцов.