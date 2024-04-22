Омск-Информ
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·Спорт

Яркое определение таланту Сергея Толкинского дал тренер питерского СКА, за который сейчас выступает нападающий.

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг сравнил двух нападающих своего клуба Сергея Толчинского и Арсения Грицюка с великими русскими поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым. Оба хоккеиста ранее были одними из лидеров омского «Авангарда».

– В современном хоккее Пушкин – Сергей Толчинский, а Лермонтов – Арсений Грицюк, – цитирует Ротенберга сайт «Чемпионат».

Толчинский и Грицюк выступали за «Авангард» на протяжении трех сезонов. За СКА хоккеисты перешли в прошлое межсезонье, поскольку руководство «ястребов» не согласилось подписывать новые контракты на условиях игроков.

·Спорт

Яркое определение таланту Сергея Толкинского дал тренер питерского СКА, за который сейчас выступает нападающий.

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг сравнил двух нападающих своего клуба Сергея Толчинского и Арсения Грицюка с великими русскими поэтами Александром Пушкиным и Михаилом Лермонтовым. Оба хоккеиста ранее были одними из лидеров омского «Авангарда».

– В современном хоккее Пушкин – Сергей Толчинский, а Лермонтов – Арсений Грицюк, – цитирует Ротенберга сайт «Чемпионат».

Толчинский и Грицюк выступали за «Авангард» на протяжении трех сезонов. За СКА хоккеисты перешли в прошлое межсезонье, поскольку руководство «ястребов» не согласилось подписывать новые контракты на условиях игроков.