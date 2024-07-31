Омск-Информ
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·Спорт

Капитан команды Дамир Шарипзянов и другие «ястребы» запечатлены во время медосмотра.

Хоккейный клуб «Авангард» выложил снимки команды во время традиционной процедуры медосмотра.

Так, капитан команды Дамир Шарипзянов запечатлен в процессе прохождения трэдмил-теста, когда измеряется объем выдыхаемого воздуха при прохождении физической нагрузки.

Нападающий Никита Холодилин сжимает эспандер, демонстрируя недюжинную силу кисти.

Защитник Сергей Бойков крутит педали велотренажера.

 А защитник Павел Коледов проходит эхо-кардиограмму.

Фото полуобнаженных спортсменов получились максимально «горячими» и привлекли внимание фанатов «Авангарда». На завтра назначена открытая тренировка, поэтому команда должна быть в максимально хорошей физической форме.

·Спорт

Капитан команды Дамир Шарипзянов и другие «ястребы» запечатлены во время медосмотра.

Хоккейный клуб «Авангард» выложил снимки команды во время традиционной процедуры медосмотра.

Так, капитан команды Дамир Шарипзянов запечатлен в процессе прохождения трэдмил-теста, когда измеряется объем выдыхаемого воздуха при прохождении физической нагрузки.

Нападающий Никита Холодилин сжимает эспандер, демонстрируя недюжинную силу кисти.

Защитник Сергей Бойков крутит педали велотренажера.

 А защитник Павел Коледов проходит эхо-кардиограмму.

Фото полуобнаженных спортсменов получились максимально «горячими» и привлекли внимание фанатов «Авангарда». На завтра назначена открытая тренировка, поэтому команда должна быть в максимально хорошей физической форме.