Капитан команды Дамир Шарипзянов и другие «ястребы» запечатлены во время медосмотра.
Хоккейный клуб «Авангард» выложил снимки команды во время традиционной процедуры медосмотра.
Так, капитан команды Дамир Шарипзянов запечатлен в процессе прохождения трэдмил-теста, когда измеряется объем выдыхаемого воздуха при прохождении физической нагрузки.
Нападающий Никита Холодилин сжимает эспандер, демонстрируя недюжинную силу кисти.
Защитник Сергей Бойков крутит педали велотренажера.
А защитник Павел Коледов проходит эхо-кардиограмму.
Фото полуобнаженных спортсменов получились максимально «горячими» и привлекли внимание фанатов «Авангарда». На завтра назначена открытая тренировка, поэтому команда должна быть в максимально хорошей физической форме.