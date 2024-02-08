Мария Заздравных указывает на абсолютную непрозрачность перерасчета и глупые казусы, из-за которых омичей просто «нагрели» на деньги в морозы.

Мария Заздравных указывает на абсолютную непрозрачность перерасчета и глупые казусы, из-за которых омичей просто «нагрели» на деньги в морозы.

На текущей неделе омичи стали жаловаться на крайне низкие суммы перерасчета за отопление, который им сделал поставщик тепла – компания «Омск РТС». Напомним, что в декабре из-за аварий на ТЭЦ-5 сотни тысяч омичей в течение более чем недели были вынуждены мерзнуть в квартирах. Горожанам после этого как сам поставщик тепла, так и Минэнерго пообещали сделать автоматический перерасчет.

И вот час Х настал – горожане получили квитанции и ужаснулись. Так, при обычном платеже за отопление в 2000 рублей у многих сумма этого самого перерасчета едва составила 100–200 рублей. В «Омск РТС» при этом уточнили, что итоговая сумма перерасчета индивидуальна. Она зависит от типа дома, тарифа, площади квартиры. Кроме того, в расчет берутся те параметры, которые отражены в актах ТСЖ и УК. То есть в компании заверили, что все сделали правильно, хотя это и не умаляет гнев потребителей.

Исполнительный директор регионального центра «ЖКХ Контроль Омск» Мария Заздравных уверена, что омичей попросту «надули». Эксперт указывает на абсолютную непрозрачность расчета перерасчета.

– Вообще нет расшифровки перерасчета – за какой период, в каком объеме, по какой температуре он был сделан. Получается, что мы даже не знаем, за сколько дней нам его сделали. В ГИС ЖКХ должны быть акты о ненадлежащем оказании услуги, а их там нет, – говорит эксперт. – В идеале, на сайте «Омск РТС» должна быть формула, чтобы в нее можно было подставить значения своей квартиры и увидеть, что действительно сумма перерасчета получается такая-то. Должна быть прозрачность, а ее нет. Почему мы эту информацию должны «выбивать» из ресурсников? В свое время «Омскводоканал» размещал на своем сайте формулу расчета ОДН. И у жителей сразу отпадали все вопросы. В ситуации с «Омск РТС», наоборот, одни сплошные вопросы.

Мария Заздравных привела собственный пример. Эксперт владеет двумя квартирами. В одной в декабре было 10–12 градусов тепла, в другой – 22 градуса. А сумма перерасчета за тепло в этих квартирах оказалась одинаковой! Как такое может быть? Эксперт предполагает, что суммы перерасчета в квитанциях просто «взяли с потолка». А это явное нарушение закона о защите прав потребителей. Мария Заздравных призывает омичей целыми домами подавать коллективные иски на поставщика тепла.

– В «Омск РТС» видят прекрасно, что у большинства людей перерасчет несправедлив – 100 рублей и меньше, люди без тепла сидели минимум неделю. Если пойти в суд всем домом, то сумма перерасчета будет явно больше 100 рублей. После проверок эти 100 рублей могут превратиться в 500–600 рублей. Опыт последних судебных процессов свидетельствует о том, что плата пересчитывается за месяц, а не только за конкретные дни, как делает «Омск РТС». То есть месячная плата должна пересчитываться, – говорит эксперт в области ЖКХ.

При подаче коллективных исков омичам советуют прикрепить чеки от покупки обогревателей, которые омичи были вынуждены приобретать в морозные дни декабря 2023-го. Это также может стать доказательством некачественно оказанной услуги по теплоснабжению. Помимо коллективных судебных исков Мария Заздравных советует омичам жаловаться на несправедливый перерасчет в Госжилинспекцию, а также требовать подробную формулу расчета платы у «Омск РТС» с помощью сервиса «ГИС ЖКХ» или напрямую обращаться в эту компанию.

– Сколько мы должны еще посидеть без отопления, чтобы они начали с этим разбираться? Нужно требовать от «Омск РТС» акт, обратить внимание на период, за который сделан перерасчет, какая температура в нем указана. Все это влияет на сумму перерасчета, – говорит представитель «ЖКХ Контроль».

Конечно, далеко не все омичи будут спорить с «ресурсниками» из-за 500–600 рублей. Многие посчитают, что эта сумма не соответствует затратам времени на доказывание своей правоты. Для некоторых эти деньги – как капля в море. Но Мария Заздравных все же просит омичей достучаться до истины и заставить «ресурсников» вернуть горожанам то, что им положено по справедливости.