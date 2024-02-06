В конце прошлого года жители многих домов остались без тепла. Однако размер перерасчета за отопление горожан не устроил.

В конце прошлого года жители многих домов остались без тепла. Однако размер перерасчета за отопление горожан не устроил.

Омичи начали получать квитанции, в которых указан перерасчет за перебои с отоплением в конце прошлого года, когда из строя выходило оборудование ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3. Однако многих омичей удивили слишком маленькие суммы. Многие горожане сообщили, что при платеже в 1,5–2 тыс. рублей в месяц размер перерасчета составил меньше 100 рублей, передает телеграм-канал «Омский форум» .

В «Омск РТС» уточнили, что итоговая сумма перерасчета индивидуальна. Она зависит от типа дома, тарифа, площади квартиры. Кроме того, в расчет берутся те параметры, которые отражены в актах ТСЖ и УК.

Напомним, что ранее в компании заявляли, что жители домов, которые оборудованы общедомовыми счетчиками, получат корректировку в первом квартале 2024 года. Перерасчет в квитанциях за январь получат жители многоэтажек без счетчиков.