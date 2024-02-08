Такую версию допустил депутат Алексей Диденко. По его словам, яйца могли быть импортными, так как на них не было маркировки.
Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко допустил, что яйца, которые обнаружены на свалке в Омске, были импортными. Из-за этого депутат просит Генпрокуратуру РФ провести проверку. Обращение в ведомство уже направили.
– Не исключено, что выброшенные яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу. На это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков. Именно поэтому мы просим Генпрокуратуру провести проверку и уделить этому особое внимание, – сообщил «Известиям» Диденко.
По словам депутата, куриные яйца – основа рациона для многих россиян. Кроме того, сейчас этот рацион значительно подорожал. Поэтому ему понятно, почему люди негодуют и ищут виновных.
Отметим, что виновнику свалки может грозить штраф до 400 тыс. рублей.