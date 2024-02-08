Такую версию допустил депутат Алексей Диденко. По его словам, яйца могли быть импортными, так как на них не было маркировки.

Такую версию допустил депутат Алексей Диденко. По его словам, яйца могли быть импортными, так как на них не было маркировки.

Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко допустил, что яйца, которые обнаружены на свалке в Омске, были импортными. Из-за этого депутат просит Генпрокуратуру РФ провести проверку. Обращение в ведомство уже направили.

– Не исключено, что выброшенные яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу. На это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков. Именно поэтому мы просим Генпрокуратуру провести проверку и уделить этому особое внимание, – сообщил «Известиям» Диденко.

По словам депутата, куриные яйца – основа рациона для многих россиян. Кроме того, сейчас этот рацион значительно подорожал. Поэтому ему понятно, почему люди негодуют и ищут виновных.

Отметим, что виновнику свалки может грозить штраф до 400 тыс. рублей.