По словам директора «Иртышской птицефабрики», снижение цен на яйца в Омске к лету неизбежно. Омичи просто будут их меньше покупать.

По словам директора «Иртышской птицефабрики», снижение цен на яйца в Омске к лету неизбежно. Омичи просто будут их меньше покупать.

Директор крупнейшей в регионе «Иртышской птицефабрики» Анатолий Беззубцев рассказал обозревателю РИА «Омск-информ» о том, что к лету 2024 года, то есть, уже в ближайшие месяцы, цены на яйца в регионе снизятся. Производитель объяснил, почему так произойдет.

- Почему летом цена на яйца всегда резко падает? Потому что потребление яиц снижается, а производство – нет. Производители заинтересованы побыстрее сбыть свою продукцию, чтобы она на залеживалась на складах, так как ограничены объемы хранения яиц. Поэтому летом стоимость яиц точно снизится. Это объективная тенденция, - отметил Беззубцев.

Напомним, что ранее в Омске нашли свалку выброшенных яиц — кто и зачем их выбросил теперь разбираются компетентные органы.