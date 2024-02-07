Как сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг, бывший игрок «Авангарда» отделался небольшой травмой и не пропустит остаток сезона.

Как сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг, бывший игрок «Авангарда» отделался небольшой травмой и не пропустит остаток сезона.

Стало известно о состоянии здоровья нападающего питерского СКА Сергея Толчинского, который вчера получил травму в матче с «Авангардом».

Напомним, что во втором периоде форвард «Авангарда» Никита Холодилин впечатал в борт бывшего партнера по команде, который затем не смог продолжить игру и с огромным трудом ушел в раздевалку.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что указание «убить» Толчинского дал наставник «Авангарда» Михаил Кравец. Сам Кравец назвал слова коллеги оскорбительной неправдой.

Сегодня сам Ротенберг написал в телеграм-канале, что Толчинский пропустит следующий матч.

– Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре. Серега – крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед, – написал Ротенберг.

Отметим, что большинство экспертов сочли, что Никита Холодилин не собирался специально «убивать» своего соперника, но его силовой прием получился грубоватым.