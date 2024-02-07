Омск-Информ
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Как сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг, бывший игрок «Авангарда» отделался небольшой травмой и не пропустит остаток сезона.

Стало известно о состоянии здоровья нападающего питерского СКА Сергея Толчинского, который вчера получил травму в матче с «Авангардом».

Напомним, что во втором периоде форвард «Авангарда» Никита Холодилин впечатал в борт бывшего партнера по команде, который затем не смог продолжить игру и с огромным трудом ушел в раздевалку.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что указание «убить» Толчинского дал наставник «Авангарда» Михаил Кравец. Сам Кравец назвал слова коллеги оскорбительной неправдой.

Сегодня сам Ротенберг написал в телеграм-канале, что Толчинский пропустит следующий матч.

– Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре. Серега – крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед, – написал Ротенберг.

Отметим, что большинство экспертов сочли, что Никита Холодилин не собирался специально «убивать» своего соперника, но его силовой прием получился грубоватым.

·Спорт

Как сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг, бывший игрок «Авангарда» отделался небольшой травмой и не пропустит остаток сезона.

Стало известно о состоянии здоровья нападающего питерского СКА Сергея Толчинского, который вчера получил травму в матче с «Авангардом».

Напомним, что во втором периоде форвард «Авангарда» Никита Холодилин впечатал в борт бывшего партнера по команде, который затем не смог продолжить игру и с огромным трудом ушел в раздевалку.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что указание «убить» Толчинского дал наставник «Авангарда» Михаил Кравец. Сам Кравец назвал слова коллеги оскорбительной неправдой.

Сегодня сам Ротенберг написал в телеграм-канале, что Толчинский пропустит следующий матч.

– Сергей Толчинский точно не сможет принять участия в следующей игре. Серега – крепкий парень, ему повезло в том эпизоде, и он не выбыл до конца сезона, хотя риск был очень велик. Желаю ему здоровья и скорейшего возвращения на лед, – написал Ротенберг.

Отметим, что большинство экспертов сочли, что Никита Холодилин не собирался специально «убивать» своего соперника, но его силовой прием получился грубоватым.