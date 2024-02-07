Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло в трехэтажке. Спасатели вытащили из огня троих человек и собаку.
Омские пожарные спасли трех людей и йоркширского терьера из горящего дома. Пожар произошел в одной из трехэтажек города.
– Каждого вывели с помощью спасустройства, питомца укутали в куртку. Всех эвакуировали в безопасное место, – рассказал один из спасателей.
Огонь охватил 5 квадратных метров одной из квартир. Едкий дым заполонил весь дом. Самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных смогли 14 человек.
С возгоранием боролись 26 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о пожаре, на котором удалось спасти котенка.
·Происшествия

Возгорание произошло в трехэтажке. Спасатели вытащили из огня троих человек и собаку.
Омские пожарные спасли трех людей и йоркширского терьера из горящего дома. Пожар произошел в одной из трехэтажек города.
– Каждого вывели с помощью спасустройства, питомца укутали в куртку. Всех эвакуировали в безопасное место, – рассказал один из спасателей.
Огонь охватил 5 квадратных метров одной из квартир. Едкий дым заполонил весь дом. Самостоятельно эвакуироваться до приезда пожарных смогли 14 человек.
С возгоранием боролись 26 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось о пожаре, на котором удалось спасти котенка.