Никто из жильцов дома не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный удлинитель.

Никто из жильцов дома не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стал неисправный удлинитель.

Сегодня в десятом часу утра в одной из двухэтажек Тары произошел пожар. Загорелся диван в одной из квартир на первом этаже. Как сообщили в МЧС, мужчина, который там жил, спасся: он проснулся от едкого запаха дыма, выбил окно и выбрался на улицу.

По предварительным данным, диван вспыхнул из-за неправильной эксплуатации сетевого удлинителя. Прибывшие на место спасатели быстро справились с огнем. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Эвакуировать из дома никого из людей не потребовалось. Спасать пожарным пришлось лишь маленького котенка, который забился от страха под диван.

– Очаг возгорания на диване мы быстро ликвидировали и потом услышали мяуканье где-то за ним. Маленький комочек я взял в руки и вынес на улицу, – рассказал пожарный-спасатель 58-й пожарно-спасательной части Сергей Филимонов.

Пока хозяин котенка приводит квартиру в порядок, животное приютила соседка.