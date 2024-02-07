Депутат Госдумы Олег Смолин связал возгорания с неудовлетворительным состоянием зданий учебных заведений и недостатком финансирования.

Депутат Госдумы Олег Смолин связал возгорания с неудовлетворительным состоянием зданий учебных заведений и недостатком финансирования.

Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Госдумы РФ Олег Смолин высказался о причинах пожаров в омских школах.

Накануне из-за короткого замыкания в неисправной лампочке произошло возгорание в школе № 97. А пару недель назад по той же причине произошло задымление в школе № 127.

Парламентарий считает, что «виноваты» ветшающие здания и низкая оплата труда технических сотрудников.

– Пожарная безопасность школ зависит от двух факторов. Во-первых, состояние зданий. В Омской области 709 школ, 51 из которых планируется отремонтировать в ближайшие три года. На самом деле нуждающихся в ремонте учреждений образования гораздо больше, – подчеркнул депутат Госдумы. – На заседании парламентского клуба губернатор Виталий Хоценко говорил, что этого недостаточно. И был прав. Второй фактор – кадры. Технический персонал в школах получает зарплату, близкую к минимальной, потому не может обеспечить должной безопасности.

По словам эксперта, чтобы решить проблему, нужно увеличивать финансирование школ.

– Сейчас финансирование российского образования составляет ровно половину того, чтобы страна успешно модернизировалась. Мы неоднократно предлагали поправки в бюджет, направленные на безопасность школ. Но, к сожалению, каждый раз Минфин РФ выступал против этих поправок, ссылаясь на региональные полномочия, – сказал депутат.

Олег Смолин убежден, что средства на безопасность в стране можно найти.