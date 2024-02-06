Омск-Информ
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·Происшествия

В происшествии никто не пострадал, но один день детям придется поучиться дистанционно.
Как сообщили в омской мэрии, пожар в школе № 97 случился из-за короткого замыкания. В коридоре третьего этажа загорелся плафон.
– Специалисты учреждения сработали незамедлительно, вызвали МЧС, эвакуировали обучающихся. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет, – отметили в городской администрации.
На один день детей перевели на дистанционное обучение. Завтра образовательный процесс продолжится в штатном режиме.

Напомним, пару недель назад из-за неисправной лампочки также заволокло дымом третий этаж школы № 127. 
·Происшествия

В происшествии никто не пострадал, но один день детям придется поучиться дистанционно.
Как сообщили в омской мэрии, пожар в школе № 97 случился из-за короткого замыкания. В коридоре третьего этажа загорелся плафон.
– Специалисты учреждения сработали незамедлительно, вызвали МЧС, эвакуировали обучающихся. Возгорание было оперативно ликвидировано, пострадавших нет, – отметили в городской администрации.
На один день детей перевели на дистанционное обучение. Завтра образовательный процесс продолжится в штатном режиме.

Напомним, пару недель назад из-за неисправной лампочки также заволокло дымом третий этаж школы № 127. 