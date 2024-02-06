Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание произошло рано утром, когда учебное заведение было полно детей и педагогов.
Сегодня около 07:45 сработала пожарная сигнализация в школе № 97 на улице Володарского. Как сообщили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление на третьем этаже. Из здания успели эвакуироваться 10 педагогов и 100 детей.
С огнем боролись 15 спасателей на трех пожарных машинах. Локализировать пламя удалось к в 7:57, ликвидировать открытое горение – к 08:01.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Его причину устанавливают сотрудники МЧС. Отметим, что пару недель назад сотрудники МЧС выезжали в школу № 127. Там из-за неисправной лампочки также заволокло дымом третий этаж.
·Происшествия

Возгорание произошло рано утром, когда учебное заведение было полно детей и педагогов.
Сегодня около 07:45 сработала пожарная сигнализация в школе № 97 на улице Володарского. Как сообщили в МЧС, на момент прибытия первого подразделения наблюдалось плотное задымление на третьем этаже. Из здания успели эвакуироваться 10 педагогов и 100 детей.
С огнем боролись 15 спасателей на трех пожарных машинах. Локализировать пламя удалось к в 7:57, ликвидировать открытое горение – к 08:01.
Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Его причину устанавливают сотрудники МЧС. Отметим, что пару недель назад сотрудники МЧС выезжали в школу № 127. Там из-за неисправной лампочки также заволокло дымом третий этаж.