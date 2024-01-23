Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Сотрудники ведомства будут разбираться в обстоятельствах происшествия и решат, есть ли опасность для учеников.
Прокуратура проверит школу № 127, в которой вчера произошло задымление. Сотрудники ведомства оценят безопасность нахождения детей в учреждении.
Напомним, в здании сработала пожарная сигнализация, и на место прибыли спасатели. Педагоги воспользовались огнетушителем и эвакуировались вместе с учениками. Очаг задымления устранили до прибытия пожарного расчета.
– Сотрудниками учреждения выявлено самопроизвольное задымление лампы аварийного освещения на третьем этаже здания, – отметили в прокуратуре.
Сотрудники МЧС обследовали помещения и разрешили эвакуированным вернуться в школу. Никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается.
1860
·Происшествия

Сотрудники ведомства будут разбираться в обстоятельствах происшествия и решат, есть ли опасность для учеников.
Прокуратура проверит школу № 127, в которой вчера произошло задымление. Сотрудники ведомства оценят безопасность нахождения детей в учреждении.
Напомним, в здании сработала пожарная сигнализация, и на место прибыли спасатели. Педагоги воспользовались огнетушителем и эвакуировались вместе с учениками. Очаг задымления устранили до прибытия пожарного расчета.
– Сотрудниками учреждения выявлено самопроизвольное задымление лампы аварийного освещения на третьем этаже здания, – отметили в прокуратуре.
Сотрудники МЧС обследовали помещения и разрешили эвакуированным вернуться в школу. Никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается.
1860