Сотрудники ведомства будут разбираться в обстоятельствах происшествия и решат, есть ли опасность для учеников.

Сотрудники ведомства будут разбираться в обстоятельствах происшествия и решат, есть ли опасность для учеников.

Прокуратура проверит школу № 127, в которой вчера произошло задымление. Сотрудники ведомства оценят безопасность нахождения детей в учреждении.

Напомним, в здании сработала пожарная сигнализация, и на место прибыли спасатели. Педагоги воспользовались огнетушителем и эвакуировались вместе с учениками. Очаг задымления устранили до прибытия пожарного расчета.

– Сотрудниками учреждения выявлено самопроизвольное задымление лампы аварийного освещения на третьем этаже здания, – отметили в прокуратуре.

Сотрудники МЧС обследовали помещения и разрешили эвакуированным вернуться в школу. Никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается.