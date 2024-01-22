Никто из учеников или педагогов в этом происшествии не пострадал.
Сегодя в 14:24 в школе № 127 (Военный 14-й городок, 148) в Омске сработала пожарная сигнализация. На место выехали 14 сотрудников МЧС, на четырех пожарных машинах. До прибытия пожарных из школы эвакуировались 62 ученика и 6 взрослых.
– На момент прибытия пожарных признаки открытого горения отсутствовали, был оплавлен плафон освещения в коридоре на 3-м этаже. Прибывшие на место огнеборцы убедились в отсутствии горения и угрозы возникновения пожара, – сообщили в пресс-службе МЧС.
В соцсетях появилось видео, как с потолка школы стекает расплавленный пластик.
– Дети и персонал оперативно эвакуировались. Задымление было результатом повреждения лампочки накаливания, оно было ликвидировано до приезда пожарных. Учебный процесс не нарушен (большая часть занятий была окончена), – прокомментировали в мэрии.
В происшествии никто не пострадал.