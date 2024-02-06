Как оказалось, водители такси не хотят выходить на работу в определенное время, так как это невыгодно. Отсюда и дефицит машин.

Как оказалось, водители такси не хотят выходить на работу в определенное время, так как это невыгодно. Отсюда и дефицит машин.

Многие омичи в последнее время заметили, что автомобилей такси в городе стало очень мало. Особенно острый дефицит наблюдается в часы пик, когда время ожидания свободной машины растягивается до 15–20 минут, а стоимость поездки может доходить и до 1000 рублей.

Занимающийся перевозками в такси уже не первый год предприниматель Виталий Торопов назвал несколько причин создавшегося дефицита автомобилей с шашечками.

– Почему водителей не хватает? Дело в том, что многие не видят своего заработка. Большинство таксистов у нас работают на арендованных машинах, им нужно оплатить аренду машины. После вступления в силу нового закона о такси большинство водителей оформились как самозанятые. Им нужно заплатить 4 % как самозанятым, отдать процент с выручки агрегатору, плюс обклеить машину, оплатить медика и механика. И что остается себе? – недоумевает Виталий Торопов.

К тому же в последнее время в Омске наблюдаются просто гигантские пробки, в которых водители дольше стоят, чем едут.

– Понаставили светофоров на каждом перекрестке и пешеходном переходе. Только разгонишься – светофор. Вместо них подземные пешеходные переходы нужно делать, тогда и пробок будет меньше, – говорит Торопов.

Из-за этого многие таксисты предпочитают в часы пик просто отсидеться дома, а не выходить на работу. Отсюда и дефицит водителей.

Прокомментировал предприниматель и идею оснастить автомобили такси тревожными кнопками. По его словам, в этом нет ничего нового – такие тревожные кнопки уже есть в такси.

– У нас весь транспорт работает в ГЛОНАСС, есть и тревожные кнопки, все это давно уже работает. А если их нет, то никакого труда не составит их поставить. Они не станут лишними, так как конфликты в такси случаются довольно часто. Другое дело, если появится закон, который предпишет всем установить такие кнопки. С этим никаких сложностей я не вижу, – отметил Торопов.

Добавим, что ранее стало известно о том, что стоимость поездок в такси в Омске выросла на 30 %.