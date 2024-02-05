Омск-Информ
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·Авто

С помощью тревожных кнопок таксисты смогут связываться с полицейскими. 

В российских такси хотят установить тревожные кнопки, которые будут предназначены для связи с полицией. Такую идею министру транспорта РФ Виталию Савельеву предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам Милонова, из-за популярности передвижения на такси растут криминальные риски.

– Таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров. Также случаются ситуации, когда жизни и здоровью водителя может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир, – заявил депутат.  

Напомним, что в последнее время цены на такси в Омской области выросли на 30 %.

·Авто

С помощью тревожных кнопок таксисты смогут связываться с полицейскими. 

В российских такси хотят установить тревожные кнопки, которые будут предназначены для связи с полицией. Такую идею министру транспорта РФ Виталию Савельеву предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам Милонова, из-за популярности передвижения на такси растут криминальные риски.

– Таксисты во время работы могут становиться свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений и преступлений своих пассажиров. Также случаются ситуации, когда жизни и здоровью водителя может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир, – заявил депутат.  

Напомним, что в последнее время цены на такси в Омской области выросли на 30 %.