В Минтрансе считают, что к этому приводят уменьшение количества водителей и новые требования к службам такси.
Цены на такси в Омской области в среднем поднялись на 30 %. Как рассказал «Коммерческим вестям» заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Кожухов, на стоимость поездок оказывают влияния два фактора.
– Первый – количество людей, желающих работать или подрабатывать водителем такси, ежемесячно уменьшается, в том числе из-за появления новых рабочих мест на рынке труда, нежелания получать разрешение. Второй фактор: в связи с новыми требованиями к службам заказа такси – не передавать заказы перевозчикам в случае превышения ими норм труда – агрегаторы вынуждены переходить на тарифообразование, основанное не на расстоянии поездки, а на времени. Оно, как вы понимаете, напрямую зависит от пробок на дорогах и может значительно увеличиться в час пик, – отметил Кожухов.
Напомним, 1 сентября в силу вступил ФЗ-580 об организации пассажирских перевозок легковым такси. После этого цены и начали расти. Минтранс порекомендовал агрегаторам подумать о более сбалансированной форме тарифообразования.