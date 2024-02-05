Произойдет это из-за инфляции и роста доллара. Всплеск цен ожидает россиян уже весной.

Произойдет это из-за инфляции и роста доллара. Всплеск цен ожидает россиян уже весной.

Весной в России ожидается всплеск роста цен на квартиры. Это произойдет из-за роста доллара, который спровоцирует спрос на жилье, сообщила URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

– В августе, традиционно в самом мертвом сезоне для рынка недвижимости, у нас был бум. Если после выборов доллар опять метнется до 100 рублей, снова любители депозитов начнут вкладываться в котлованы, и мы увидим всплеск покупательской активности. Это опять подстегнет цены расти, – заявила Радченко.

При этом из-за высокой инфляции снизить цены на недвижимость не получится.

Отметим, что сейчас в стране начала снижаться цена на аренду квартир. В среднем аренда однокомнатного жилья обойдется в 27 тыс. рублей в месяц, «двушки» – 39 тыс. рублей.