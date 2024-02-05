При этом в среднем по стране цены упали на 1 %. Однако дальнейшего снижения ждать не стоит.

При этом в среднем по стране цены упали на 1 %. Однако дальнейшего снижения ждать не стоит.

В России начала снижаться цена на аренду квартир. В среднем по стране аренда однокомнатного жилья обойдется в 27,2 тыс. рублей в месяц, «двушки» – 39,9 тыс. рублей. Оба показателя за месяц снизились на 1 %.

При этом в Омске за месяц аренда жилья выросла на 3,5 %. Теперь она в среднем равняется 19,8 тыс. рублей. Аналогичная ситуация зафиксирована в Перми, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что предпосылок для дальнейшего снижения цен нет. На это влияет ситуация с ипотекой: из-за выросших ставок и первоначальных взносов покупатели соглашаются на аренду жилья, а не его покупку.