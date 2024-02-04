Омск-Информ
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·Общество

Церемония прощания и похорон состоится спустя четыре месяца после гибели военнослужащего.
Глава Знаменского муниципального района Омской области Сергей Максимов сообщил о гибели еще одного земляка в СВО. Смертельное ранение получил 39-летний Александр Ташкинов.
Он погиб еще 2 октября, проявив при этом мужество и героизм. Прощание с рядовым Ташкиновым пройдет во вторник, 2 февраля, в здании районного дома культуры (Знаменское, улица Ленина, 12) с 12:00 до 13:00.
– В период прохождения военной службы по призыву по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики Александр, будучи 19-летним парнем, получил колоссальный опыт, стал настоящим воином, – рассказал Максимов.
Ранее глава района сообщал о гибели другого своего земляка, Анатолия Конышева.
·Общество

Церемония прощания и похорон состоится спустя четыре месяца после гибели военнослужащего.
Глава Знаменского муниципального района Омской области Сергей Максимов сообщил о гибели еще одного земляка в СВО. Смертельное ранение получил 39-летний Александр Ташкинов.
Он погиб еще 2 октября, проявив при этом мужество и героизм. Прощание с рядовым Ташкиновым пройдет во вторник, 2 февраля, в здании районного дома культуры (Знаменское, улица Ленина, 12) с 12:00 до 13:00.
– В период прохождения военной службы по призыву по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики Александр, будучи 19-летним парнем, получил колоссальный опыт, стал настоящим воином, – рассказал Максимов.
Ранее глава района сообщал о гибели другого своего земляка, Анатолия Конышева.