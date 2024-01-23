Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина погиб при выполнении боевых задач больше месяца назад. Ему было 32 года.
Глава Знаменского района Сергей Максимов в соцсетях рассказал о гибели 32-летнего земляка на СВО. Рядовой Анатолий Конышев погиб на Донбассе 16 декабря, проявив мужество и героизм.
– В суровое для страны время Анатолий не побоялся принять для себя важное решение стать настоящим воином, защитником своего Отечества. Он был настоящим патриотом и отдал свою жизнь в борьбе за будущее своей страны и будущее своего народа, – написал Максимов.
Прощание со знаменцем пройдет завтра с 11:00 до 13:00 в здании районного дома культуры.
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·Происшествия

Мужчина погиб при выполнении боевых задач больше месяца назад. Ему было 32 года.
Глава Знаменского района Сергей Максимов в соцсетях рассказал о гибели 32-летнего земляка на СВО. Рядовой Анатолий Конышев погиб на Донбассе 16 декабря, проявив мужество и героизм.
– В суровое для страны время Анатолий не побоялся принять для себя важное решение стать настоящим воином, защитником своего Отечества. Он был настоящим патриотом и отдал свою жизнь в борьбе за будущее своей страны и будущее своего народа, – написал Максимов.
Прощание со знаменцем пройдет завтра с 11:00 до 13:00 в здании районного дома культуры.
3516