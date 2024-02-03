Обследовать существующую инфраструктуру подземки омским властям дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В скором времени в регионе ждут специалистов из Москвы.
В Омске ждут специалистов из Минтранса РФ, которые проведут обследование существующей инфраструктуры метрополитена, сообщил в интервью РИА «Омск-информ» заместитель председателя правительства региона Динар Курманов.
По словам чиновника, курирующего развитие транспортного комплекса, обследовать подземку омским властям советовал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В декабре он встречался с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
– Он дал совет не торопиться и прежде обследовать существующую инфраструктуру подземки. Поэтому в ближайшее время приедут московские специалисты из Минтранса РФ, проведут все необходимые работы, подготовят документацию и дадут свое экспертное заключение. Тогда станет понятно, как мы дальше пойдем с метро, – отметил Динар Курманов.
Ранее стало известно о приостановке конкурсной процедуры по интеграции инфраструктуры метро в действующую транспортную сеть. Торги выиграла белорусская компания «Минскметропроект», однако в антимонопольную службу поступила жалоба от организации, близкой к основателю НПО «Мостовик» Олегу Шишову. Антимонопольщики согласились с его доводами. Новый конкурс до завершения работы специалистов Минтранса РФ проводить не будут.