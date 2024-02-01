Омск-Информ
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·Спорт

Никита Холодилин, недавно продливший контракт с «Авангардом», заработает неплохие деньги.

Стала известна зарплата нападающего «Авангарда» Никиты Холодилина по новому контракту. Напомним, что на днях 21-летний хоккеист подписал новый двухсторонний контракт с клубом сроком на 2 сезона.

Как сообщает Metaratings.ru, молодой нападающий в следующем сезоне заработает 8 млн рублей.

Никита Холодилин в нынешнем сезоне закрепился в основном составе «Авангарда». За 51 матч он набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «0».

·Спорт

Никита Холодилин, недавно продливший контракт с «Авангардом», заработает неплохие деньги.

Стала известна зарплата нападающего «Авангарда» Никиты Холодилина по новому контракту. Напомним, что на днях 21-летний хоккеист подписал новый двухсторонний контракт с клубом сроком на 2 сезона.

Как сообщает Metaratings.ru, молодой нападающий в следующем сезоне заработает 8 млн рублей.

Никита Холодилин в нынешнем сезоне закрепился в основном составе «Авангарда». За 51 матч он набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «0».