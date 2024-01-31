Омск-Информ
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·Спорт

Еще несколько сезонов за «ястребов» будут играть Марк Верба, Михаил Беляев и Никита Холодилин.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты сразу с тремя нападающими. Ими стали Марк Верба, Михаил Беляев и Никита Холодилин.

– Мы внимательно следили не только за игрой каждого, но и за тем, как парни выстраивают отношения в команде. Нужно сказать, все трое стали неотъемлемой частью нашего коллектива. Кто-то заработал больше очков, кто-то получает не так много игрового времени, зато незаменим в раздевалке и на скамейке запасных. Нам важно в следующие сезоны идти с людьми, на которых мы можем положиться. Поэтому Верба, Холодилин и Беляев продолжат играть за «Авангард», – заявил гендиректор хоккейного клуба Антон Курьянов.

Верба получил односторонний контракт на один сезон, а Беляев и Холодилин – двусторонний на два сезона.

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·Спорт

Еще несколько сезонов за «ястребов» будут играть Марк Верба, Михаил Беляев и Никита Холодилин.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты сразу с тремя нападающими. Ими стали Марк Верба, Михаил Беляев и Никита Холодилин.

– Мы внимательно следили не только за игрой каждого, но и за тем, как парни выстраивают отношения в команде. Нужно сказать, все трое стали неотъемлемой частью нашего коллектива. Кто-то заработал больше очков, кто-то получает не так много игрового времени, зато незаменим в раздевалке и на скамейке запасных. Нам важно в следующие сезоны идти с людьми, на которых мы можем положиться. Поэтому Верба, Холодилин и Беляев продолжат играть за «Авангард», – заявил гендиректор хоккейного клуба Антон Курьянов.

Верба получил односторонний контракт на один сезон, а Беляев и Холодилин – двусторонний на два сезона.

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